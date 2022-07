Auch Donald Trump verabschiedet sich von seiner Ex-Frau Ivana

Familie und Freunde haben sich am 20. Juli in der St. Vincent Ferrer-Kirche in Manhattan versammelt, um sich von Ivana Trump (1949-2022) bei einer Trauerfeier zu verabschieden. Die Ex-Frau des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump (76) war am 14. Juli überraschend im Alter von 73 Jahren verstorben.