Auch ein optischer Neuanfang: Thomas Müller trägt jetzt Schnauzer

Seine Vertragsunterzeichnung machten Müller und sein neuer Club erst vor zwei Tagen öffentlich. Zuvor hatte der erfahrene Offensivspieler aber schon verraten, dass es ihn nach seiner Zeit bei Bayern in die MLS ziehen wird. Nachdem sein Vertrag mit dem Deutschen Rekordmeister nicht verlängert wurde, mit dem er unter anderem zwölf Meistertitel und zwei Champions–League–Pokale gewonnen hatte, war die Zukunft des Sportlers lange Zeit ungewiss gewesen. Jetzt begibt für ihn also definitiv ein neues Kapitel – auch optisch.