Auch einer in Deutschland: Die besten Flughäfen der Welt im Jahr 2026

Für viele Reisende sind Flughäfen nur ein notwendiger Zwischenstopp auf dem Weg zum eigentlichen Ziel. Doch Airport ist nicht gleich Airport. Einige Drehkreuze haben sich längst zu eigenen Attraktionen entwickelt oder überzeugen mit besonders hohem Service–Niveau. Die britische Unternehmensberatung Skytrax hat kürzlich ein Ranking der besten Flughäfen weltweit veröffentlicht, das auf der Zufriedenheit von Fluggästen beruht. In den Top Ten der World Airport Awards 2026 ist auch ein deutscher Standort vertreten.