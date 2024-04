Auch Felix Jaehn kommt: Parookaville-Festival ist komplett

Das Line–up für Parookaville 2024 steht. Die Macher des Electronic Music Festivals haben die letzte Fuhre von Künstlern bestätigt. Der berühmteste Name ist sicherlich der eines Parookaville–Urgesteins: Felix Jaehn (29). Der Star–DJ aus Hamburg war seit dem Start 2015 bei jeder Ausgabe dabei. Standesgemäss ist Jaehn am letzten Festivaltag der Headliner auf der Mainstage. Parookaville 2024 geht vom 19. bis 21. Juli am Airport Weeze in Nordrhein–Westfalen über die Bühne.