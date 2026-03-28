Auch John Hannah kehrt für das «Die Mumie»-Revival zurück

Er war der komödiantische Herzschlag der Trilogie – und jetzt ist er wieder da. Universal Pictures hat laut «Entertainment Weekly» bestätigt, dass auch John Hannah (63) für den vierten Teil von «Die Mumie» zurückkehren wird. Der schottische Schauspieler, der in allen drei Originalfilmen den charmant–chaotischen Jonathan Carnahan verkörperte, stösst damit zum Ensemble des 2028 geplanten Kinostarts. Bereits zuvor war die frohe Kunde für alle Fans der Abenteuerreihe verkündet worden, dass Brendan Fraser (57) und Rachel Weisz (56) ihre alten Rollen wiederaufnehmen werden.