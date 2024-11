Auch mal offline? Weniger surfen und mehr Freunde treffen

Wie eine aktuelle, von der Postbank in Auftrag gegebene Studie zeigt, ist das Smartphone in unserer Gesellschaft das meistgenutzte Gerät für die Internetnutzung. Mit einer wöchentlichen Nutzungsdauer von 24 Stunden und einer Verbreitung von 86 Prozent dominiert es die Online–Zeit der Befragten. Der Laptop folgt mit 67 Prozent und 11,5 Stunden wöchentlicher Nutzung. Desktop–PCs und Smart–TVs liegen bei knapp 10 Stunden, während Tablets mit 5,7 Stunden weniger genutzt werden. Ein wachsender Trend zeigt sich bei intelligenten Sprachassistenten: 21 Prozent verwenden diese Technologie, und auch Wearables wie Smartwatches gewinnen an Beliebtheit, insbesondere bei den 18– bis 39–Jährigen.