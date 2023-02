Auch nach dem «Dry January»: Darum lohnt sich der Verzicht auf Alkohol

Demenz, «Hangxiety» und Co.: Belastung für die Psyche

Dass Alkohol dem Körper eher nicht guttut, merkt man spätestens am Morgen nach einer durchzechten Nacht. Kopfschmerzen, Schwitzen, Übelkeit gehören zu den Symptomen eines Katers. Aber auch psychisch wirkt sich der Spass vom Abend zuvor bei vielen aus: Alkohol aktiviert Rezeptoren im Gehirn, die für Angstlösung und Beruhigung zuständig sind, der Körper will die übermässige Aktivierung ausgleichen und schüttet aufputschende Stoffe aus. Weil die Gegenreaktion des Körpers langsamer abklingt als die Alkoholwirkung, fühlt man sich am Tag danach oft nervös oder unruhig. Das Gefühl nennt man auch «Hangxiety», ein Kofferwort aus den beiden englischen Wörtern «hangover» und «anxiety».