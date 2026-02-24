Auch Neuseeland unterstützt Andrews Ausschluss aus der Thronfolge

Der Bruder von König Charles III. (77) steht derzeit hinter Prinz William, dessen drei Kindern sowie Prinz Harry und dessen zwei Kindern auf Platz acht der Thronfolge. Die anhaltenden Enthüllungen über seine Verbindung zu dem verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953–2019) zwangen Andrew dazu, seinen Herzogstitel bereits im Oktober abzugeben. Kurz darauf entzog ihm der König zudem den Prinzentitel. Formal gilt Andrew damit zwar weiterhin als Counsellor of State und könnte den Monarchen theoretisch bei Krankheit oder Auslandsaufenthalten vertreten. In der Praxis übernehmen diese Aufgabe jedoch ausschliesslich arbeitende Mitglieder der Royal Family.