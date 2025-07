Auch ohne deutsche Beteiligung: Gute Quoten fürs Frauen-EM-Finale

Das Finale, das England im Elfmeterschiessen mit 3:1 für sich entschied, war die meistgesehene Sendung des Tages. Weil das Spiel in die Verlängerung ging, reichte die Übertragung bis in die Primetime – und liess der Konkurrenz kaum eine Chance. So blieb Das Erste mit der Wiederholung des «Tatort: Katz und Maus» deutlich zurück: Der Dresdner Fall aus dem Jahr 2022 erreichte lediglich 4,7 Millionen Zuschauer.