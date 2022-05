Auch ohne Sieg: Diese ESC-Songs wurden zu absoluten Hits

Cliff Richard und «Congratulations»

Eigentlich wurde Cliff Richard (81) mit «Congratulations» im Jahr 1968 als Favorit gehandelt. Doch am Ende siegte die spanische Sängerin Massiel (74) mit dem Song «La, La, La» - Richard musste sich in London mit dem zweiten Platz begnügen. Nichtsdestotrotz wurde der Titel ein Hit in Europa. Mit «Power To All Our Friends» trat er 1973 erneut beim ESC an - was Richard den dritten Platz und einen weiteren erfolgreichen Song einbrachte. Der Titel hielt sich 19 Wochen lang in den deutschen Charts.