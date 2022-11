Auch Quentin Tarantino kritisiert Einfluss der Marvel-Filme

Kein Platz für etwas anderes?

Tarantino betont, dass er die Marvel-Filme nicht «hasst». Er selbst sei als Kind grosser Fan der Comics gewesen und wären diese Verfilmungen in seinen «20ern erschienen, wäre er verdammt froh darüber gewesen und hätte sie geliebt». Was ihn hingegen frustriere: «Sie scheinen das Einzige zu sein, was gerade gemacht wird. Und sie sind das Einzige, das anscheinend für Begeisterung bei der Fanbase und bei dem Studio, das sie macht, sorgt.» Marvel-Filme und deren DC-Pendants liessen derzeit zu wenig Raum für andere Filme, bemängelt Tarantino.