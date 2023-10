Auch Sido rockt mit: Viele neue Acts fürs Southside und Hurricane

Sido, The Offspring und viele weitere Acts dabei

«Nach der ersten fetten Headliner–Welle, schwimmen wir direkt weiter zum nächsten paradiesischen Ufer. Mit an Bord kommen unglaubliche 38 Acts, die das Southside in Ausnahmezustand versetzen», heisst es dort unter anderem. Für den Freitag stehen hier Bring Me The Horizon, The Offspring und Giant Rooks ganz oben auf dem Flyer. Am Samstag tritt Ed Sheeran neben The National und Kontra K (36) auf und am Sonntag geben sich K.I.Z, Avril Lavigne und Sido (42) die Ehre. Auf dem Zwillingsfestival Hurricane werden die Acts entsprechend an anderen Tagen spielen.