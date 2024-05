Auf allen Kanälen: Das ESC-Finale live im Free-TV und Stream

Das Finale des ESC läuft ab 21:00 Uhr im Ersten, was sich über die ARD–Mediathek auch streamen lässt. Dabei feiert dieses Jahr eine neue deutsche ESC–Stimme ihre Premiere: Nachdem Peter Urban (76) 25 Jahre lang durch das Event führte, gibt Radiomoderator Thorsten Schorn (48) am Samstag in Malmö sein Stelldichein.