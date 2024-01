Auf Auslandsreise: Das macht Prinzessin Anne in Sri Lanka

Prinzessin Anne (73) ist für einen dreitägigen Besuch in Sri Lanka angekommen. Die jüngere Schwester von König Charles III. (75) landete am Mittwoch (10. Januar) auf dem Bandaranaike–Flughafen in Katunayake. Dort wurden sie und Ehemann Timothy Laurence (68) von traditionellen Tänzerinnen und Musik begrüsst.