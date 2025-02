Auf den Spuren von Bridget Jones in London

Auch die Royal Courts of Justice, Sitz der zentralen königlichen Gerichtshöfe in London, spielen eine wichtige Rolle. Menschenrechtsanwalt Mark Darcy bearbeitet dort einen aufsehenerregenden Fall, über den Bridget im ersten Film eigentlich berichten soll. Als sie jedoch schnell Zigaretten und Snacks kaufen will, verpasst sie das Urteil. Der Tabakladen, in dem Bridget ihre verhängnisvolle Snack–Pause einlegt, befindet sich tatsächlich gegenüber dem Gerichtsgebäude.