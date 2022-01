Auf den Spuren von Costa Cordalis: Sohn Lucas verkörpert seinen Vater

Lucas Cordalis (54), der Sohn der verstorbenen Schlager-Legende Costa Cordalis (1944-2019, «Anita»), wird seinen berühmten Vater in einer neuen Serie verkörpern. Erste Fotos, die der Sender bereits veröffentlichte, zeigen Lucas als Costa in «Der König von Palma», so der Arbeitstitel des sechsteiligen RTL+-Formats.