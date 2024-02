Auf der Berlinale: Karl Lauterbach posiert mit seiner neuen Freundin

Premiere bei der Premiere: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (60) ist am Donnerstagabend (15. Februar) zur Eröffnung der diesjährigen Berlinale erschienen. Er tat dies jedoch nicht allein, an seiner Seite war seine neue Freundin, die Journalistin Elisabeth Niejahr (58). Es handelte sich dabei um den ersten gemeinsamen Auftritt in der Öffentlichkeit, seit ihre Beziehung Ende Januar 2024 öffentlich wurde.