Auf diese Abnehmmethode setzt Schlagerstar Semino Rossi

Der Titelsong Ihres neuen Albums heisst «Heute hab ich Zeit für dich». Viele haben in den langen Lockdowns gemerkt, wofür es wirklich lohnt, sich Zeit zu nehmen. Wie war das bei Ihnen?

Semino Rossi: Die Zeile des Titels «Heute hab ich Zeit für dich» finde ich als Aussage so wichtig, deshalb haben wir uns auch entschieden, sie über das Album zu stellen. Vor allem in der heutigen Zeit, in der vieles immer schneller geht und Eindrücke aus aller Welt uns erreichen. Umso wichtiger ist es, sich nicht vom Strom der Zeit mitreissen zu lassen. «Heute hab ich Zeit für dich» - zum Zuhören, um zu verstehen, und zum Erzählen, um sich auszutauschen. Meine Sprache, die ich am besten verstehe und mit der ich Gefühle, Wünsche und Erfahrungen am besten ausdrücken kann, ist die der Musik. Zeit für meine Familie, meine Töchter und meinen Enkel Leonhard nehme ich mir so oft es geht. Er mag, wie ich, die Musik. Das verbindet uns zwei noch mehr. Am 18. April wird er drei Jahre alt.