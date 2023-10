Auf diese Stars trifft Prinz William beim Earthshot Prize

ESC–Moderatorin für die Veranstaltung gewonnen

Auf der Instagramseite des Umweltschutzpreises wurden die prominenten Gäste verkündet. So wird Hannah Waddingham (49) die Verleihung moderieren. Die Britin machte mit ihrer Moderation des Eurovision Song Contest in Liverpool Furore. Wie die «Daily Mail» berichtet, sei es ein «Coup», dass die gefeierte Moderatorin für die Veranstaltung von Prinz William gewonnen werden konnte. «Wir präsentieren das erste unseres unglaublichen Line–ups von Gastgebern, Moderatoren und Darstellern», hiess es in dem Instagam–Posting. Und weiter: «Schliessen Sie sich uns an, wenn wir am Dienstag, den 7. November, bahnbrechende Lösungen zum Schutz unseres Planeten feiern und unsere Gewinner des Earthshot Prize 2023 ernennen.»