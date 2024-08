«Auf engstem Raum»: So erlebt Sarah Engels Familienurlaub auf dem Boot

Sarah Engels (31) hat ihre Instagram–Community an ihrem Familienurlaub auf einem Segelboot teilhaben lassen. «So ein Bootstrip ist einfach so schön», schrieb sie in einer Instagram–Story, in der sie es sich auf dem Schiff gemütlich gemacht hat. «Könnte nicht sagen, ob ich das Campen oder das hier lieber mag, weil man es überhaupt nicht vergleichen kann. Aber ich bin mir sicher, das wird nicht unser letztes Mal gewesen sein.» Sie sei froh, «dass wir so eine tolle Crew dabei haben, die uns all diese tollen Orte zeigt». Man lebe auf dem Boot auf engstem Raum und daher sei es umso wichtiger, dass alle gut miteinander auskommen.