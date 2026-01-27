Auf Hollywood-Schriftzug geklettert: Sydney Sweeney droht Ärger

Sydney Sweeney hatte im Sommer 2025 schon einmal mit einer Werbung für Kontroversen gesorgt. Sie posierte für das Label American Eagle unter dem Motto «Sydney Sweeney Has Great Jeans». Der Slogan spielt mit dem Gleichklang der Worte Jeans und Genes, also englisch für Gene. Da die guten Gene in der Werbung mit blonden Haaren und blauen Augen gleichgesetzt wurde, warfen viele Beobachter den Machern vor, rassistische Codes zu reproduzieren.