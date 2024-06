Auf in den Sommerurlaub: Die besten Reiseziele im Juli

Istanbul, Türkei

In Istanbul finden Urlauber eine einzigartige Mischung aus Geschichte, Kultur und moderner Metropole. Im Juli herrscht in der Stadt ein angenehmes Sommerklima mit Temperaturen um die 25 bis 32 Grad – perfekte Bedingungen für Erkundungstouren bis spät in die Nacht. Die historische Bedeutung Istanbuls ist allgegenwärtig, was sich an der Fülle an Sehenswürdigkeiten zeigt. Zu den herausragenden Attraktionen zählen die Hagia Sophia, die ein architektonisches Meisterwerk ist, sowie die Blaue Moschee mit ihren majestätischen Kuppeln und Minaretten. Der Topkapi–Palast, die einstige Residenz der osmanischen Sultane, bietet einen faszinierenden Einblick in das Leben und die Pracht des osmanischen Reiches.