Auf in die neue Saison: Das gilt es beim Wohnmobil jetzt zu beachten

Das Wohnmobil aus dem Winterschlaf holen

Schneider erläutert: «Als erstes sollten Wohnmobilbesitzer einen Blick in den Fahrzeugschein, in das gelbe Prüfbescheinigungsheft oder auf die Plakette am Nummernschild werfen und klären, ob die Hauptuntersuchung oder die sogenannte G 607–Prüfung fällig ist.» Ohne diese dürfen Camper und Wohnmobil nicht am Strassenverkehr teilnehmen. Bei der G 607–Prüfung handelt es sich um die Begutachtung von verbauten Gasanlagen, die wie auch eine Hauptuntersuchung alle zwei Jahre fällig wird. Überprüft werden sollte zudem, wann wieder eine Inspektion, bei der für gewöhnlich Flüssigkeiten und Verschleissteile gewechselt werden, ansteht. Der TÜV rät dazu, hierfür eine Fachwerkstatt aufzusuchen.