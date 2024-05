Auf in die neue «ZDF-Fernsehgarten»-Saison: Das sind Kiwis erste Gäste

Nur noch wenige Tage, dann kehrt der «ZDF–Fernsehgarten» auf die heimischen Bildschirme zurück. In der ersten neuen Folge, am 5. Mai ab 12:00 Uhr, erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer ein bewährt buntes Showprogramm mit zahlreichen Promi–Gästen. In der Auftaktfolge bekommt Moderatorin Andrea «Kiwi» Kiewel (58) erneut Besuch von einem Star–Potpourri.