Auf Instagram: Britney Spears bezeichnet Jamie Lynn als «Abschaum»

«Du bist Abschaum, Jamie Lynn»

Jamie Lynn Spears hatte ihre Autobiografie, «Things I Should Have Said» («Dinge, die ich hätte sagen sollen»), am 18. Januar veröffentlicht - rund zwei Monate, nachdem Britney Spears aus ihrer Vormundschaft befreit wurde. Im Vorfeld gab die 30-Jährige zahlreiche Interviews, in denen das Verhältnis zu ihrer Schwester Britney ein zentraler Punkt war. Am Freitag teilte sie bei Instagram ein Bild und schrieb: «Ich kann nicht glauben, dass ich offiziell eine NATIONALE BESTSELLERAUTORIN bin!» Sie habe «keine Worte» und sei «dankbar, dass ich meine Geschichte mit euch allen teilen konnte». Es sei «eines der herausforderndsten und verletzlichsten Dinge, die ich jemals getan habe».