«Auf Irrwegen befunden»: Überraschender Sinneswandel bei Xavier Naidoo

Weiter erklärt Naidoo: «Dazu müsst ihr wissen: Meine Frau kommt aus der Ukraine. Und ihre, unsere Familie lebt dort. [...] Die Welt scheint wie auf den Kopf gestellt. Und ich habe mich gefragt, wie es so weit kommen konnte.» All das habe ihn dazu veranlasst, mit seinen Liebsten zu sprechen und sich selbst und eigene Aussagen aus der Vergangenheit kritisch zu hinterfragen. Das Video beendet er mit den Worten: «Peace. One Love. Euer Xavier.»