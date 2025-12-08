Auf Oscar-Kurs? «One Battle After Another» räumt erneut ab

Nach dem Gotham Award und der Auszeichnung durch den New Yorker Filmkritiker–Verband NYFCC (New York Film Critics Circle) sammelt «One Battle After Another» den nächsten Kritikerpreis ein. Der Oscar–Favorit mit Leonardo DiCaprio (51) triumphiert nun auch bei den Los Angeles Film Critics Association Awards (LAFCA). Die Kritiker aus L.A. kürten «One Battle After Another» zum besten Film des Jahres 2025. Regisseur Paul Thomas Anderson (55) wurde zudem für die beste Regie ausgezeichnet. Der dritte LAFCA für «One Battle After Another» ging an Nebendarstellerin Teyana Taylor (34).