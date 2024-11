Auf Pariser Filmpremiere: Vincent Cassel überrascht mit Glatze

Vincent Cassel (57) hat mit einem neuen Look auf dem roten Teppich für Aufsehen gesorgt. Der französische Schauspieler präsentierte sich am Dienstag in Paris mit einer Glatze statt mit seiner grauen Kurzhaarfrisur an der Seite von Diane Kruger (48). Den kahlen Kopf setzte er in einem legeren Outfit in Szene. Die Mode–Ikone bewies mit der Kombination aus einer blauen Jeans, einem dicken Rollkragenpullover und einem hellen Ledermantel Stilbewusstsein.