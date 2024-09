«Auf und Ab der Gefühle»: Christoph Daums Witwe meldet sich zu Wort

Rührendes Detail ihrer Liebe

Camm–Daum verrät «Bunte» auch, dass sie ihren Mann privat gar nicht Christoph nannte – sondern ihn mit seinem zweiten Vornamen Paul ansprach: «Das fand ich süss, er mochte es auch.» So tragisch die vergangenen Jahre angesichts von Daums schwerer Krankheit waren, so sehr wisse sie die dadurch gefestigte Verbindung zu schätzen: «Meine Liebe zu Paul wurde in der schwierigen Zeit noch intensiver. In diesem zwei Jahren ist noch mal viel gewachsen, auch in der Familie, die am Ende vollzählig um sein Sterbebett versammelt war.»