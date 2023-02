Aufatmen bei den Fans: Moderator Alexander Bommes kehrt bald zurück

«Nach einem Jahr, in dem ich wie viele Menschen einige gesundheitliche Einschränkungen in Kauf nehmen musste, will ich die weitere Genesung abschliessen und verzichte daher konsequenterweise auf die Moderation der diesjährigen Handball-WM. Dominik Klein ist bei Stephanie in kompetenten und sympathischen Händen - und darüber bin ich sehr froh», wurde der gebürtige Kieler damals zitiert.