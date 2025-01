Aufgrund der Brände: Viele Veranstaltungen in Los Angeles abgesagt

Kein roter Teppich

Auch einige in Los Angeles geplanten Premierenfeiern wurden abgesagt. «Die heutige Premiere von ‹Wolf Man› wird aufgrund der sich verschlechternden Wettersituation in L.A. und der damit verbundenen Evakuierungen abgesagt», hiess es laut «Deadline» in einer Mitteilung von Universal. Am vergangenen Dienstag sollte das Event zum Horrorfilm im TCL Chinese Theatre stattfinden. Die Amazon MGM Studios entschieden sich ebenfalls für eine Absage. Geplant war eine Premiere zum Drama «Unstoppable» mit Jennifer Lopez (55) und Jharrel Jerome (27).