Aufmerksamkeit: Fünf Tipps für bessere Konzentration

Gedruckte Bücher lesen

In Zeiten von Smartphones und Sozialen Medien, finden es viele Menschen schwierig, voll und ganz in den Inhalt eines Textes einzutauchen. Der Grund: Bildschirme sind so konzipiert, dass man den geschriebenen Text schnellstmöglich überfliegen kann. Dabei gehen oft wichtige Informationen verloren. Zudem liegt die Aufmerksamkeit nicht vollkommen am Text, weil Informationen auf dem Bildschirm ständig aktualisiert werden. Das Gehirn passt sich an diesen Lesestil an. «Wir haben eine kognitive Ungeduld gegenüber unserem Leben entwickelt», sagt Professor Maryanne Wolf von der University of California. Sie hat den Begriff «deep reading» geprägt und rät dazu, mindestens 20 Minuten am Tag ein gedrucktes Buch zu lesen. Dabei ist es wichtig geduldig zu sein - es kann einige Zeit dauern bis man sich wieder vollständig auf das Lesen einlassen und es geniessen kann.