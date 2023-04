Aufräumen und Ordnen: Experten-Tipps für ein stylisches Zuhause

Kleine Aufgaben sofort erledigen

Aufräumen und Sortieren muss nicht immer mehrere Stunden beanspruchen. Isabella Franke rät, alles, was weniger als zwei Minuten benötigt, sofort zu erledigen: Benutzte Teller direkt in den Geschirrspüler räumen, das Waschbecken nach dem Zähneputzen sauber halten, Jacke an den Haken hängen. Schiebt man diese kleinen Aufgaben auf, muss man am Ende mehr Zeit beim Aufräumen aufwenden.