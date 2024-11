Aufregung um Prinz Andrew: Lässt er die Royal Lodge verfallen?

Prinz Andrew übernahm das Anwesen vor 21 Jahren

Das herrschaftliche Anwesen mit 33 Zimmern scheint jedenfalls in einem desolaten Zustand zu sein, wie die Fotos der britischen Zeitung «The Sun» belegen. Schon länger soll der Herzog von York finanzielle Probleme haben, nachdem er im Königshaus in Ungnade gefallen ist. Erst vor Kurzem wurde bekannt, dass König Charles ihm die jährliche Zuwendung in Höhe von einer Million Pfund gestrichen hat. Prinz Andrew wurde von seiner Mutter, Queen Elizabeth II. (1926–2022), im Mai 2020 seiner royalen Ämter enthoben, nachdem ihm sexuelle Belästigung einer Minderjährigen und Verbindungen zu Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953–2019) vorgeworfen wurden.