Aufregung um Zendaya: Auftritt mit Ring in «SatC»- und Houston-Kleid

Zendaya (29) hat bei den Essence Black Women in Hollywood Awards am 12. März in Los Angeles offenbar ihren Ehering gezeigt. Moderatorin Marsai Martin, bekannt aus der Serie «Black–ish», sprach die Schauspielerin während der Veranstaltung direkt an und bat sie, ein «Zeichen» zu geben, ob sie Verlobten Tom Holland heimlich geheiratet habe. Zendaya hielt daraufhin ihre linke Hand in die Kamera – an ihrem Finger war ein schmaler goldener Ring zu sehen. Das Publikum reagierte mit Applaus.