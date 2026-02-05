Aufruhr in Norwegen: Druck auf Kronprinzessin Mette-Marit wächst

Schirmherrschaften auf dem Prüfstand

Angesichts immer weiterer Details dürfte diese Erklärung die Norweger aber nicht zufrieden stellen. Sie wollen Antworten. In TV–Umfragen zeigten sich viele Einwohner ratlos und schüttelten den Kopf. Erste Organisationen wie die Norwegische Rheumatologische Gesellschaft sollen bereits überprüfen, ob eine weitere Schirmherrschaft von Mette–Marit tragbar ist. Auf der Instagram–Seite des Königshauses hagelte es in den vergangenen Tage viele kritische Kommentare, woraufhin inzwischen die Kommentarfunktion unter etlichen Posting gesperrt wurde. Wie brisant die Lage ist, zeigt, dass eine private Reise der Kronprinzessin angesichts der massiven Berichterstattung verschoben wurde. Alles andere wäre auch «ziemlich arrogant» gewesen, urteilte Königshaus–Expertin Tove Taalesen.