Auftritt abgesagt: Sarah Jessica Parker mit Corona infiziert

Das Stück «Plaza Suite» läuft seit Februar im New Yorker Hudson Theatre - aufgrund der Corona-Pandemie bereits mit zweijähriger Verspätung. Es ist seit 1996 das erste Mal, dass Parker und Broderick gemeinsam auf der Bühne stehen. Damals waren sie zusammen in «How to Succeed in Business Without Really Trying» zu sehen. In «Plaza Suite» spielen die beiden drei verschiedene Paare.