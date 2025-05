Auftritt bei Schiffstaufe: Prinzessin Kate setzt auf Marineblau

Was für ein schiffstauglicher Auftritt von Prinzessin Kate (43)! In Glasgow haben Prinz William (42) und seine Ehefrau an der Taufe eines neuen Schiffes der Royal Navy teilgenommen. Medienberichten zufolge durfte Kate eine Flasche schottischen Whiskey gegen den Rumpf schlagen, um das Schiff auf seinen offiziellen Namen HMS Glasgow zu taufen.