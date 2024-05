Auftritt im Jumpsuit: Königin Máxima zeigt Schulter

Königin Máxima der Niederlande (53) hat am Donnerstagabend (16. Mai) in einem eleganten One–Shoulder–Jumpsuit einmal mehr ihren Sinn für Mode unter Beweis gestellt. Den cremefarbenen Satin–Einteiler präsentierte sie bei einer Zeremonie in der Stadt Zwolle, bei der Persönlichkeiten aus der Wirtschaft geehrt wurden. Der helle Jumpsuit mit weitem Bein war mit einem schmalen Taillengürtel versehen. Die 53–Jährige kombinierte das Outfit mit einer diamantenen Brosche an der mit Stoff bedeckten Schulter und spitzen Pumps, die ebenfalls mit Schmucksteinen besetzt waren, sowie einer glitzernden Clutch.