Auftritt in Los Angeles: Meghan mischt sich unter die Hollywood-Stars

Laut «Variety» verriet Herzogin Meghan auf dem Event, dass sie derzeit an Projekten arbeite, «die die Leute fühlen lassen» – offenbar ohne konkreter zu werden. Sie fügte hinzu, dass sie es kaum erwarten könne, mehr über ihre aktuelle Arbeit zu sprechen. «Wir haben so viele spannende Dinge auf dem Zettel», erklärte sie. «Ich kann es kaum erwarten, bis wir sie bekannt geben können, aber ich bin einfach sehr stolz auf das, was wir schaffen. Mein Mann liebt es auch, was wirklich Spass macht.»