Auftritt in Los Angeles: Rihanna trägt wieder natürliche Locken

Fenty Hair startet am 13. Juni

Rihanna kündigte kürzlich an, dass sie ihr Fenty–Imperium nach Mode und Beauty mit Haarprodukten erweitern wird. Start sei am 13. Juni. In ihrer Mitteilung schrieb sie: «Ich hatte fast jede Textur, Farbe, Länge, von Webarten über Zöpfe bis hin zu Naturhaaren – also bringe ich eine flexible Produktlinie nicht nur für jeden Haarwunsch auf den Markt, sondern jedes einzelne Produkt wurde entwickelt, um alle Haartypen zu stärken und zu reparieren, was wir wirklich brauchen.»