Auftritt in Schottland: Prinz William bleibt seinem neuen Stil treu

Ihre Anwesenheit markiert den Beginn der Rückkehr der Prinzessin zur Arbeit und zu weiteren Engagements in den kommenden Monaten. Am 9. September veröffentlichte Prinzessin Kate ein berührendes Video in den sozialen Medien, das sie mit ihrer Familie im Urlaub in Norfolk zeigt. In der Videobotschaft teilte sie mit, dass sie ihre Chemotherapie abgeschlossen habe. Ihre Krebsdiagnose hatte sie am 22. März bekannt gegeben.