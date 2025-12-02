Auftritt mit Diamantring: Miley Cyrus löst Verlobungsgerüchte aus

Ehe mit Liam Hemsworth hielt kein Jahr

Miley Cyrus und Maxx Morando sind seit 2021 ein Paar. Wie Cyrus der britischen «Vogue» verriet, lernten sie sich bei einem Blind Date kennen. «Nun, für mich war es ein Blind Date, für ihn nicht wirklich. Ich dachte mir: ‹Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich wieder gehe›», erzählte sie. In Morando habe sie «jemanden gefunden, der mir sehr viel bedeutet, mich wirklich gut behandelt und respektiert», schwärmte sie im Interview mit «The Cut». Sie fügte hinzu: «Ich musste das auf die harte Tour lernen, weil meine Mutter mir das Falsche beigebracht hat und ich dann selbst lernen musste, wie es richtig geht.»