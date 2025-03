Auftritt von Taylor Swift: Darum jubeln die Fans über ihre Halskette

Taylor Swift (35) hat ihre Fans bei den iHeartRadio Music Awards mit einem kleinen Detail in Aufregung versetzt. Die Sängerin war am 17. März für zehn Preise nominiert und gewann schliesslich acht. Dafür bedankte sie sich in einer Videobotschaft, in der sie einen langärmeligen schwarzen Pullover und einen karierten Minirock von Miu Miu trug. Besonders aber wird in den sozialen Netzwerken nun über ihre Schlangenkette diskutiert.