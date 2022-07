Aufwärmen und dehnen: So beugen Sie Sportverletzungen vor

Ob beim Joggen am See oder während des YouTube-Workouts im heimischen Wohnzimmer: Um im Sommer schnell ein paar überschüssige Pfunde loszuwerden, neigen viele dazu, einfach drauf los zu trainieren. Genau davon raten jedoch viele Experten ab, so auch Professor Dr. Sven Ostermeier, leitender Orthopäde und Sportmediziner der Gelenk-Klinik Gundelfingen: «Gelenke, Bänder und Sehnen benötigen einige Zeit, um sich den neuen Belastungen anzupassen.» Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verrät er fünf hilfreiche Tipps, um Sportverletzungen effektiv vorzubeugen.