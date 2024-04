Augengesundheit: Warum regelmässige Vorsorge so wichtig ist

Die Ergebnisse lassen sich laut Fielmann–Chef Marc Fielmann einfach entschlüsseln: «Grün heisst, alles in Ordnung. Bei Gelb haben die Ärzte etwas Auffälliges gesehen, dann sollte man zeitnah zum Augenarzt gehen. Und Rot heisst: Die Ärzte haben etwas Dramatisches entdeckt, das im schlimmsten Fall zu Erblindung, einem Schlaganfall oder Ähnlichem führen kann. Dann bitte sofort zum Augenarzt oder in die Klinik». Das bisherige Ergebnis der Untersuchungen: Bei mehreren zehntausend durchgeführten Screenings in der Schweiz und Deutschland wurden bei rund 20 Prozent Auffälligkeiten entdeckt. 18 Prozent hatten Anzeichen für Erkrankungen, also einen gelben Status, 2 Prozent sogar akute Probleme, also Status Rot.