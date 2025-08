August: Welches Obst und Gemüse hat jetzt Saison?

Tomaten

Von kleinen Cocktailtomaten bis hin zu grossen Ochsenherztomaten: Tomaten gibt es jetzt in allen Formen und Farben. Sie schmecken im August besonders aromatisch, da sie unter freiem Himmel in der Sonne reifen konnten. Ob roh im Salat, auf dem Brot, gegrillt oder in einer leckeren Pastasauce: Tomaten sind ein echter Sommer–Allrounder.