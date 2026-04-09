Auktion für Frankreich-Fans: Stück des Eiffelturms unter dem Hammer

Stufen aus einer längst vergangenen Zeit

Vor weit mehr als einem Jahrhundert nutzten also schon Besucherinnen und Besucher genau diese 14 Stufen, um den Eiffelturm in Paris zu erklimmen. Den Angaben nach wurden dieses Teilstück und weitere im Jahr 1983 während Modernisierungsarbeiten abgebaut. Im Dezember desselben Jahres wurde dieser Abschnitt demnach zusammen mit 19 weiteren schliesslich versteigert. Seither, also seit mehr als vier Jahrzehnten, befindet sich das Treppenstück im Privatbesitz. Um es zu restaurieren, kamen Werkstätten zum Einsatz, die sich auch um die Erhaltung des Eiffelturms kümmern.