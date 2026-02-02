Aurel Mertz über toxische Männlichkeit und die Abgründe der Manosphere

Sie beschreiben die Reise durch die Manosphere–Welt als echten «Horrortrip». Gab es Momente, in denen Ihnen wirklich das Lachen vergangen ist?

Aurel Mertz: Ein grosser Tiefpunkt war die Recherche in Foren der «Looksmaxxing»– und «Incel»–Bewegung. Dort tauschen sich Männer aus, die das Gefühl haben, gesellschaftlich nur akzeptiert zu werden, wenn sie ihren Look auf extreme Weise optimieren. Das geht so weit, dass sie sich die Kiefer brechen lassen für ein markanteres Gesicht oder sich die Beine brechen lassen, um durch Stahlstangen zehn Zentimeter grösser zu werden – auch wenn sie danach ein Jahr im Rollstuhl sitzen.