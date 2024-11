Aus Angst vor Absage: Oasis bekommen vor den Konzerten kein Geld

Wirbel um Ticketpreise

Die Nachfrage nach den Konzerttickets ist riesig. Durch eine «dynamische Preisgestaltung» schnellten die Preise in exorbitante Höhe, weshalb es viel Kritik gab und sich sogar die Politik einschaltete. Die Band reagierte mit zwei Zusatzkonzerten in London. Die Tickets dafür sollten in einem gestaffelten, nur auf Einladung stattfindenden Auswahlverfahren verkauft werden. Zuletzt gab es Aufregung um weiterverkaufte Tickets. Obwohl ein Wiederverkauf ausdrücklich verboten worden ist, sollen einem Bericht der BBC zufolge rund vier Prozent der Tickets doch auf Seiten wie etwa Viagogo gelandet sein. Diese werden voraussichtlich in den kommenden Tagen und Wochen storniert – rund 50.000 von 1,4 Millionen Tickets.